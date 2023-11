Feirão da Empregabilidade acontece hoje e tem 372 vagas para contratação imediata

Mais um Feirão da Empregabilidade acontece nesta terça-feira (21). Além das mais de 1.800 vagas disponibilizadas diariamente pela Fundação do Trabalho (Funtrab), o evento de hoje vai disponibilizar 372 vagas de emprego para contratação imediata.

Das 372 vagas, dez são destinadas a aprendizes e duas a pessoas PCDs.

O Feirão da Empregabilidade acontece no piso térreo da Funtrab de hoje das 8h às 12h e das 13h às 16h na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano).

Os interessados nas vagas de emprego devem comparecer ao local com RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho. Aos candidatos aptos às vagas destinadas a PCDs, estes devem levar também o laudo médico atualizado.

As vagas são nos setores de fast food, redes atacadistas, nos segmentos de couro, supermercadista, serviços terceirizados de limpeza, restaurantes e estruturas para eventos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram