Feira internacional de empreendedorismo e franquias chega a Campo Grande

Chega em Campo Grande mais uma edição da Feira de Franquias Franchise B2B, evento que incentiva o empreendedorismo no ramo das franquias. No próximo dia 24/09, ocorrerá em Campo Grande, no Novotel das 9h às 20h.

A Feira já aconteceu este ano em 30 cidades em todo o Brasil e traz várias marcas de franquias abrangendo diversos setores como alimentação, tecnologia e serviços. Os visitantes terão a chance de se conectar diretamente com representantes de diferentes franquias, entendendo melhor as vantagens, os desafios e as possibilidades que cada uma oferece. Este ano teremos em destaque a franquia da KOPENHAGEN.

A programação contará com palestras sobre empreendedorismo. Para participar, basta realizar o seu cadastro no site https://franchiseb2b.com.br A entrada do evento é social com 2 quilos de alimentos não perecíveis ou com o alimento + ingresso educativo, que dará direito às obras publicadas com grandes nomes do mercado como Marcelo Cherto, Lyana Bittencourt, entre outros.

Os alimentos arrecadados serão doados para a Legião da Boa Vontade (LBV), na capital morena.

Empreendedorismo e Solidariedade. Participe e colabore!

SERVIÇO:

Campo Grande | Feira de Franquias FranchiseB2B

Data: 24/9/2024 (terça-feira)

Horário: das 9 às 20 horas

Local: Avenida Mato Grosso, 5555 – Jardim Copacabana – Campo Grande/MS

Informações sobre o evento pelo site: https://franchiseb2b.com.br/

Contato: (67) 99124-7340 (Genivaldo Marquiza, da LBV).

