Feira de adoção de cães e gatos acontece neste domingo (13) na Praça da Bolívia

Neste domingo (13), a Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realiza mais uma edição da feira de adoção responsável de cães e gatos em Campo Grande. O evento acontece das 9h às 12h, na Praça da Bolívia, localizada entre a Rua das Garças e a Rua Aníbal de Mendonça.

Cerca de 70 filhotes estarão disponíveis para adoção, entre cães e gatos. Todos os animais passaram por avaliação veterinária, estão vermifugados e, no caso dos cães, vacinados com a dose polivalente. Além disso, a castração dos pets adotados está garantida pela Subea, contribuindo para a saúde dos animais e o controle populacional.

Para adotar, é necessário ter no mínimo 18 anos, apresentar um documento com foto e um comprovante de residência. Durante o evento, a equipe da Subea estará presente para orientar os futuros tutores e esclarecer dúvidas sobre cuidados e responsabilidades com os animais.

A feira tem como objetivo promover a adoção consciente, reforçando o compromisso da Prefeitura com o bem-estar animal e a redução do número de animais abandonados nas ruas.