Famílias que não cumpriram regras do bolsa família devem regularizar situação nos Cras

As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que estão em situação de descumprimento das regras relacionadas às áreas da Saúde e Educação e não compareceram a um dos 21 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da Capital nesta quarta-feira (26), têm até o dia 26 de agosto para se dirigirem a uma unidade e apresentarem justificativa pelo não cumprimento de algum dos requisitos exigidos.

Um total de 1.770 famílias foram notificadas por técnicos dos Cras por meio de telefone ou WhatsApp devido ao não cumprimento de alguma regra. Essas famílias foram orientadas a comparecer ao Cras de sua região. Em resposta, a Superintendência de Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social (SAS) organizou a segunda edição do “Conversa com o Bolsa Família”, que está sendo realizado hoje em todos os Cras do município.

As reuniões contam com a presença de profissionais da Educação e da Saúde do município para esclarecer e explicar as condicionalidades às famílias.

Durante a ação no Cras Vida Nova, que reuniu média de 900 usuários, a prefeita Adriane Lopes, falou sobre a importância de prestar atenção às condicionalidades do Bolsa Família para não perder o benefício.

“Me deparo com mães que perderam o benefício porque não ficaram atentas às regras. Na Saúde, é preciso observar o calendário de vacinação e na Educação, as crianças precisam ter presença, não basta apenas fazer a matrícula. Nós mulheres precisamos direcionar nossos filhos, é nossa responsabilidade. Valorizem a equipe dos nossos Cras porque elas trabalham com amor para atender a comunidade de todo o território”, destacou a prefeita.

O secretário de Assistência Social do município, José Mário Antunes, ressaltou que as famílias que não justificarem o descumprimento das regras correm o risco de ter o benefício bloqueado. “É muito importante buscar orientações em uma unidade de Cras, caso nossas equipes tenham entrado em contato porque muitas vezes esse dinheiro é a única renda da família”, disse.

Para regularizar a situação, é necessário levar os documentos pessoais de todos os membros da família, incluindo um documento com foto do responsável do núcleo familiar, além de comprovante de residência.

Atenta ao comunicado recebido pelos técnicos do Cras Estrela do Sul, a dona de casa Maria Pereira da Silva Souza, recebe R$ 650,00 do benefício e foi até à unidade para receber orientações, já que o filho Cícero, de 6 anos, precisou se ausentar das aulas por várias semanas devido a problemas de saúde. Mesmo apresentando atestados médicos na escola, ela foi convocada a ir até a unidade.

“Sempre aviso quando tem algum problema, por isso nunca tive meu benefício bloqueado porque acompanho as mensagens que recebo aqui do Cras e qualquer coisa venho aqui para resolver”, disse.

Requisitos

Para receber o benefício, as famílias precisam cumprir requisitos exigidos, como a realização de pré-natal, cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação e o acompanhamento do estado nutricional para crianças de até 7 anos incompletos.

Já na área da Educação, é preciso apresentar frequência escolar mínima de 60% para beneficiários de 4 a 6 anos de idade incompletos e 75% para os beneficiários de 6 anos a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

O Programa Bolsa Família atendeu, no mês de julho, 63 mil famílias em Campo Grande, o que significa uma injeção de R$ 40 milhões na economia local.