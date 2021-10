Família busca notícias sobre homem desaparecido no começo do ano na Capital

Natural de Vicentina, Valdinei Soares da Silva, 38, está desaparecido desde o dia 25 de janeiro em Campo Grande. A família do rapaz não esconde a preocupação sobre o paradeiro do açougueiro e antigo morador do bairro Estrela do Sul, na Capital.

Quem procurou a reportagem foi o irmão de Valdinei. Ele revelou que a família já buscou respostas em vários locais, inclusive em todos os órgãos públicos de Campo Grande. Ele está desaparecido há quase um ano e causa muita preocupação aos familiares, principalmente para a mãe de ambos que está doente.

Conforme seu relato, o irmão não tinha problema financeiro ou social, mas possuia bastante contato com bebidas alcoólicas. Portanto, ele pediu que a população compartilhasse a notícia e disponibilizou três números de telefones para contato; (67) 99194-7850, (67) 99323-3054 e (67) 99220-2537. Acesse também: Empresário e ex-servidor são suspeitos de desviarem R$1 mi de prefeituras no interior