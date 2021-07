Família procura poodle desaparecido na região do Planalto

A família da advogada Thaís Companhoni está em buscas de informações que possam levar a localização do Teo, um poodle de oito anos. O cachorrinho desapareceu no mês passado, na região do bairro Planalto, em Campo Grande.

Apesar de realizarem buscas na região, Thaís não encontrou o Teo e teme pela saúde dele devido a idade avançada e a chegada do inverno. “Por favor, se alguém souber onde ele passou ou está entre em contato comigo. Minha família está desesperada atrás dele”, comentou.

O poodle tem as orelhas pretas, uma mancha da mesma cor na região das costas e está sem coleira de identificação.

A advogada entrou em contato com O Estado Online e informou que há uma recompensa disponível para quem encontrar o Teo.

Serviço

Qualquer informação contatar o número (67) 9.9904-0736 (Tatiane) ou (67).981689506 (Aldo Pilati)