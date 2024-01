Família descobre serpente no porta-malas após percorrer mil quilômetros

Uma família foi surpreendida ao descobrir que viajou cerca de mil quilômetros na companhia de uma serpente escondida no porta-malas do carro, na última terça-feira (2). A cobra foi encontrada rastejando entre as malas e objetos que estavam armazenados no compartimento. O incidente ocorreu durante uma viagem da fazenda localizada em Confresa, Mato Grosso, em direção à cidade de Dourados.

A família decidiu fazer uma parada para descansar em um hotel em Jataí, Goiás, quando se deparou com o animal. A descoberta causou alarde entre os presentes, especialmente porque a mulher estava acompanhada de suas filhas gêmeas, de apenas 2 anos e meio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu capturar a serpente utilizando um pinção, classificada como olho-de-gato-anelada.

Embora a cobra não seja peçonhenta nem agressiva, as autoridades alertaram que, como qualquer animal selvagem, pode representar perigos se provocada ou sentir-se ameaçada. Após a captura, a serpente foi colocada em um tambor e liberada em seu habitat natural.

