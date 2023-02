Família de capivaras é morta atropelada na BR-359

Uma família de capivaras foi morta atropelada, na madrugada desta terça-feira (28), na BR-359, na altura do quilômetro 108, sentido Alcinópolis a Coxim, a 250 quilômetros de Campo Grande. A cena é chocante e portanto não será divulgada pelo portal.

De acordo com a Prefeitura de Alcinópolis, uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento foi imediatamente até o local e apurar o crime. O secretário de Desenvolvimento, Nahur Tito, esteve na BR e constatou a morte de nove capivaras, sendo um macho, seis fêmeas adultas e dois filhotes.

Em comunicado nas redes sociais, a prefeitura alerta que os motoristas precisam respeitar as leis de trânsito e dirigir dentro da velocidade permitida. “Infelizmente a imprudência no trânsito de certos motoristas, tem causado a morte de muitos animais na BR 359, o que é lamentável e causa muitos prejuízos para a fauna”.

Ainda conforme a postagem, alguns trechos da BR servem como corredores para animais silvestres, então a atenção deve ser redobrada, para que fatalidades contra animais não aconteçam. Eles também reforçam que caso encontre um animal atropelado, a PMA (Polícia Militar Ambiental) deve ser acionada, ou a pessoa deverá encaminhar o animal para o centro de reabilitação ou órgão competente do município.

Serviço

Animais silvestres em ambiente urbano: É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. É importante não pegar, tocar ou mexer no animal e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar Ambiental, pelo telefone (67) 3357-150.

