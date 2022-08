FAC vai capacitar 1.300 alunos em curso de Ovos de Colher

Foi publicado na edição de hoje (18) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) o cronograma e orientações sobre a 7ª edição do projeto “Oficinas de Ovos de Páscoa de Colher”, que será realizado em 2023 pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social).



O projeto visa a promoção e geração de renda, tendo em vista o atendimento aos moradores de comunidades socioeconômicas em situação de vulnerabilidades na cidade de Campo Grande e distritos. De acordo com o edital, o objetivo do projeto é capacitar e qualificar 1.300 (mil e trezentos) pessoas/indivíduos com idade acima de

16 (dezesseis) anos.

Ainda segundo a publicação, o projeto busca reduzir as desigualdades sociais visando assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos. Além de promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação. Objetivos que também são contemplados nas ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Mais de R$ 53 milhões foram movimentados no comércio de Campo Grande durante o período em que foi comemorada Páscoa, segundo pesquisa realizada pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio) em parceria com o Sebrae MS. Ainda segundo a pesquisa, a pesquisa apontou ainda que 53% dos campo-grandenses investiram uma média de R$ 98,35 na Páscoa.

Online – O curso será realizado na modalidade presencial e também será disponibilizado o módulo online por meio do canal no YouTube do FAC. O canal Fundo de Apoio à Comunidade poderá ser acessado por meio do endereço eletrônico: https://www.youtube.com/channel/UCFHGr2qew1qPDBKoNRKkuew



As datas das oficinas serão divulgadas por meio das mídias sociais, meios de comunicação e também em publicação no diário oficial de Campo Grande. Aos interessados no projeto, a publicação está disponível a partir da página 18 no Diogrande de hoje (18) e pode ser acessado clicando AQUI.

