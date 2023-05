Evento virtual discute rede de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual

Com transmissão nesta sexta-feira (26), a partir das 8h, o evento on-line “Rede de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Abuso e Exploração Sexual – Fluxo de atendimento” busca discutir as ações de prevenção, incentivando as denúncias e encaminhamentos aos órgãos competentes de casos envolvendo crianças e adolescentes. O evento será transmitido pelo endereço https://www.youtube.com/watch.

Profissionais da política de assistência social dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, conselheiros tutelares, membros de conselhos como o Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente, conselhos municipais de Direito da Criança e Adolescente, Conselho Estadual de Assistência Social, Conselhos Municipais de Assistência Social e demais interessados nas temáticas, estão entre o público-alvo do evento.

Katy Braun, titular da Vara da Infância, Adolescência e do Idoso de Campo Grande; Anne Karine Duarte, delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, e Taciana Silvestrini, superintendente da Política de Assistência Social, serão as palestrantes do evento. Haverá entrega de certificado, aos inscritos no endereço http://www.cursos.ms.gov.br/escolasuas, por meio da Escola do SUAS/MS “ Mariluce Bittar”.

Disque 100

O Disque 100, uma das ferramentas de denúncia, é um canal da política dos direitos humanos e atende graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes e possibilitando o flagrante. O serviço também recebe denúncias pelo aplicativo WhatsApp, por meio do número (61) 99656-5008.

Imagens, vídeos e documentos que reforcem a denúncia podem ser enviados por esse telefone e os dados são sigilosos. Em todas as plataformas, as denúncias são gratuitas, anônimas e recebem um número de protocolo para que o denunciante possa acompanhar o andamento. O serviço pode ser acionado por qualquer pessoa, todos os dias, sem interrupção.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.