Estudantes do Clube de Ciências do Bioparque Pantanal são premiados na Fetec MS 2024

Dois grupos de estudantes participantes do Clube de Ciências do Bioparque Pantanal receberam destaque na Feira de Tecnologia, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec MS) 2024, ao conquistarem o segundo e o terceiro lugar na competição. Ambos os projetos premiados estão sendo executados no Bioparque Pantanal, reforçando o compromisso do local com a pesquisa científica.

Os estudantes do Colégio Nova Escola garantiram o 3° lugar na categoria de Biologia, com o projeto intitulado ‘Avaliação dos impactos da visitação pública nos aspectos comportamentais de peixes Brycon hilarii’. A pesquisa destaca a necessidade de equilíbrio entre o turismo sustentável e a preservação da fauna local, um tema altamente relevante para a gestão de espaços como o Bioparque.

Já o grupo da Escola Estadual Orcírio Thiago de Oliveira conquistou o 2° lugar na categoria Fetec Júnior – Ciências Humanas, com o projeto ‘A dinâmica da aprendizagem no Bioparque Pantanal: o papel do professor, condutor e alunos durante as visitas’.

Este estudo investigou as interações pedagógicas que ocorrem durante as visitas ao Bioparque, explorando como os professores e os condutores do espaço podem colaborar para maximizar o aprendizado dos alunos em um ambiente de educação não formal.

Os prêmios recebidos pelos estudantes são um reconhecimento do trabalho de qualidade desenvolvido no Bioparque Pantanal, tanto na área da pesquisa científica quanto na formação de novos talentos para a ciência.

A diretora-geral do empreendimento, Maria Fernanda Balestieri, comemorou as conquistas, ressaltando que “os projetos são uma demonstração clara de como o Bioparque Pantanal está se tornando um espaço de excelência na pesquisa e na educação, contribuindo para o desenvolvimento científico e a conscientização ambiental em Mato Grosso do Sul”.

Ainda segundo Balestieri o destaque dos grupos reforça a importância do Clube de Ciências do Bioparque Pantanal como um instrumento de estimulo de pensamento crítico e curiosidade científica em estudantes, contribuindo para a popularização da ciência no empreendimento e no estado.

Lívia dos Santos, 7° ano está empolgada com a premiação de 2° lugar e falou da importância de eventos como esse. “Para nós, estudantes jovens é muito válido participar de feiras, aprender como se apresentar da forma correta, ter contato com o universo da pesquisa. É algo que será útil para a nosso crescimento como pesquisadora”.

Coordenadora do Clube de Ciências, Thuany Valadares também comemora os resultados positivos e acredita que cada estudante do projeto tem grande potencial para a pesquisa e estão no caminho certo em busca de conhecimento. “É visível o esforço e dedicação deles durante as atividades, eu faço a mediação dos estudantes com os profissionais de cada área e pude acompanhar como cada um se esforça para ter um produto final de qualidade”.

Com essas conquistas, o Bioparque Pantanal solidifica sua posição como um centro de referência para pesquisas que não apenas preservam a biodiversidade local, mas também proporcionam um ambiente rico para a iniciação e educação científica.

Confira os premiados

Escola Estadual Orcírio Thiago de Oliveira conquistou – 2° lugar na categoria FETEC Júnior – Ciências Humanas – ‘A dinâmica da aprendizagem no Bioparque Pantanal: o papel do professor, condutor e alunos durante as visitas’

Estudantes: Luiza Lina Rodrigues Braga, Lívia dos Santos Ribeiro, Maria Luiza da Silva Medeiros

Orientadoras: Ketylen Karyne Santos Almeida e Gislaine Cristina de Souza Melanda

Supervisoras técnicas do Bioparque Pantanal: Alexandra Campos Vesenick e Allana Marques Gomes – Condução

Nova escola – 3° lugar na categoria de Biologia – ‘Avaliação dos impactos da visitação pública nos aspectos comportamentais de peixes Brycon hilarii’

Estudantes: Maria Fernanda Arakaki, Valentina de Arruda Campos Godoy e Rafaela Mendonça Lacerda

Orientadora: Amanda Dal’Ongaro Rodrigues

Supervisora técnica do Bioparque Pantanal: Adriele Marcacini de Araujo – Manejo

Com Agência de Notícias MS

