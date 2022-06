Estudantes da UFMS protestam contra cortes orçamentários nas universidades

Na manhã desta quinta-feira (09), estudantes da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) mesmo com a chuva que atinge a Capital, realizaram uma manifestação a favor da educação superior pública.

O ato, que foi organizado pelos alunos, iniciou na reitoria e depois percorreu pontos da universidade devido a chuva. O objetivo da manifestação diz respeito aos cortes orçamentários na educação superior , a proposta de cobrança de mensalidade nas universidade públicas e a tentativa de institucionalização do ensino domiciliar, conhecido como “homeschooling”.

O valor do restaurante universitário, que sofreu um aumento de R$ 15,00 por aluno, também é levantado por manifestantes. A ação acontece em conjunto com a mobilização nacional feita por entidades como Une (União Nacional dos Estudantes), Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e Fenet (Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico). Na UFMS, a organização do ato teve o apoio dos centros acâdemicos de alguns cursos da instituição, da Adufms e do Sinasefe.

A UFMS foi uma das universidades públicas que sofreu um bloqueio de aproximadamente 13 milhões no orçamento como consequência do corte na educação federal, com a justifica de “falta de verbas”. Com cartazes e gritos pedindo a saída do atual presidente do pais, a vereadora Camila Jara (PT) também esteve presente no ato.