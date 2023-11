Estoques de sangue no Hemosul atingem 100%, mas O’s ainda estão em estado crítico

Conforme atualização no banco de dados do estoque de sangue do Hemosul realizada hoje, quinta-feira (23) às 8:50h da manhã, os estoques de sangue do Hemosul estão quase todos em 100%, exceto os do tipo sanguíneo O.

Os sangues do tipo A, B e AB estão todos com seu estoque de sangue cheio, mas os O’s estão abaixo do esperado. O O+ está com apenas 41% do estoque, enquanto o O-, que é doador universal e qualquer pessoa pode receber está com apenas 26%.

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade. No caso dos menores de idade, é preciso autorização dos pais para realizar a doação. E, caso seja a primeira vez doando, o doador tem que ter no máximo 61 anos. Também é preciso ter mais de 51 kg e estar saudável. E não pode fazer uso de medicamentos na lista de medicações proibidas.

Qualquer pessoa que se encaixe nos pré-requisitos pode realizar a doação de sangue. E manter um estoque estratégico sanguíneo é necessário para a manutenção da saúde da comunidade.

Serviço

O Hemosul coordenador de Mato Grosso do Sul está localizado em Campo Grande na Av. Fernando Correa da Costa, 1304 – Centro. CEP: 79.037-900.

O telefone para contato é 67 3312-1500.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram