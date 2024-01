Estados têm até 11 de janeiro para emitir nova carteira de identidade

Os estados têm até o dia 11 de janeiro para começar a emitir a nova carteira de identidade. A grande novidade do documento é que deixa de existir o número do RG e o registro usa apenas o CPF.

O Rio Grande do Sul foi o primeiro a emitir o novo modelo no país, em julho de 2022. Atualmente 17 estados e o Distrito Federal já estão fornecendo o documento.

O documento terá prazo de validade de 10 anos para a maioria dos cidadãos, cinco anos para crianças de 0 a 11 anos, e indeterminado para idosos.

A diretora do Departamento de Identificação do Rio Grande do Sul, Flavia Viana Ferreira, explica que a carteira tem novos elementos de segurança. A grande novidade é o QR Code, que permite checar se o documento, que também está no digital, é verdadeiro.

“Se houver alguma doença, então o código da doença fica nesse QR Code. A impressão digital também está dentro do QR Code. Então tudo, todas as informações que não são impressas na carteira, ficam ali dentro desse QR Code”, afirma.

As autoridades explicam que não é necessário correr para os postos de atendimento para fazer a renovação. Se o seu RG tiver menos de 10 anos e estiver em boas condições, seguirá valendo até 2032.

A primeira via da carteira de identidade nacional será emitida sempre de forma gratuita. A emissão é feita apenas presencialmente. É preciso apresentar certidão de nascimento ou de casamento, além de um documento em que conste o CPF.

