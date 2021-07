Estado recebe mais de 112 mil vacinas contra Covid-19

O Governo do Estado recebe do Ministério da Saúde nesta semana 112.660 doses de vacina contra a Covid-19. Serão enviadas 41.400 doses da Coronavac, 26.910 doses da Pfizer e 44.350 doses da Astrazeneca.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a chegada das novas doses será importante para o avanço da imunização da população do Mato Grosso do Sul. “Criamos uma unidade entre o Governo do Estado e os 79 municípios que resultou nos números excelentes de vacinação no Estado. Graças ao empenho de todos, em breve poderemos atingir a imunidade coletiva contra a COVID-19”.

A quantidade que cada município irá receber será definida com todas as Secretarias Municipais de Saúde em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite e será publicado no Diário Oficial do Estado.

Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.216.458 doses, sendo 1.339.919 com a primeira dose, 647.650 com a segunda dose e 228.889 com dose única. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 75,36% da população adulta vacinável maior de 18 anos receberam a 1ª dose do imunizante e 42,11% foram imunizados com a segunda dose.

