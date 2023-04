Estacionar no centro deve ficar até 60% mais caro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande anunciou, ontem (25), por meio da Agereg (Agência Municipal de Regulação), que a próxima licitação que vai escolher a empresa responsável pelos parquímetros do centro de Campo Grande deve ser lançada em maio, após um ano sem a cobrança.

De acordo com a agência, desta vez, o valor cobrado será 60% maior do que o anterior, de R$ 2,75 para R$ 4,40.

Conforme o presidente da Agereg, Odilon de Oliveira Júnior, o novo valor levou em consideração a recomposição das perdas inflacionárias, bem como a evolução de fatores tecnológicos e técnicas para operação e fiscalização do serviço.

“Para tornar-se vencedora, a empresa provavelmente apresentará o que há de mais novo na tecnologia, conforme visto em outras capitais”, explicou.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

