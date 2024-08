Estacionamento do Crea-MS será ponto de coleta de resíduos eletrônicos esta semana

A ação faz parte das comemorações pelo DNCL (Dia Nacional do Campo Limpo), celebrado 18 de agosto e a iniciativa é voltada para o descarte correto destes equipamentos

O estacionamento do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), receberá descarte de resíduos eletrônicos amanhã (14) e quinta-feira (15).

Dentre os produtos eletrônicos que podem ser descartados estão computadores, impressoras, telefones, geladeiras, TVs, carregadores, pilhas e baterias, painéis solares e outros itens.

A entrega poderá ser feita em drive-thru das 9h às 18h na quarta-feira, e das 9h às 20h na quinta-feira, na Rua Sebastião Taveira, 268, no bairro São Francisco, em Campo Grande.

A iniciativa é promovida pelo inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), em parceria com a Green Eletron e a ação faz parte das comemorações pelo DNCL (Dia Nacional do Campo Limpo), celebrado 18 de agosto.

Pontos de Entrega na Capital

Casas Bahia Mato Grosso do Sul – Campo Grande/ Rua 14 de Julho, 1951. Centro

Casas Bahia Campo Grande – Shopping Bosque dos Ipês/ Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796. Parque dos Novos Estados

Casas Bahia Campo Grande – Shopping Norte Sul Plaza/ Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300. Jardim Jóquei Club

Casas Bahia Campo Grande – Centro/ Rua 14 de Julho, 2376. Centro

Casas Bahia Campo Grande – Centro 2/ Rua Dom Aquino, 1339. Centro

Casas Bahia Campo Grande – Hiper Center/ Avenida Tamandaré, 2957. Vila Planalto. Âncora 3

MotoStore Campo Grande – Shopping Campo Grande/ Avenida Afonso Pena, 4909. Santa Fé

MotoStore Campo Grande – Shopping Norte Sul Plaza/ Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300. Jardim Jóquei Club

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.