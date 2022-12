Está em busca de emprego? Campo Grande tem 664 vagas disponíveis

Para quem está em busca de emprego e de reinserção no mercado de trabalho, a Funsat (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está ofertando nesta quarta-feira (28), 664 vagas de emprego para Campo Grande. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

São oferecidas vagas de emprego para diferentes áreas e níveis de escolaridade. Entre as oportunidades com mais vagas, estão: Açogueiro (11); Ajudante de carga e descarga de mercadoria (15); Auxiliar administrativo (17); Auxiliar de armazenamento (11); Auxiliar de cozinha (27); Auxiliar de limpeza (62); Auxiliar de linha de produção (20); Auxiliar operacional de logística (15); Estoquista (15); Manicure (13); Operador de caixa (23); Operador de empilhadeira (15); Operador de máquina de embalar (10); Pedreiro (16); Repositor de supermercados (23); Sevente de obras (13); Vendedor interno (21).

Os interessados devem comparecer na sede da Fundação do Trabalho e apresentar documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho), para preencher a vaga que tiver interesse ou acessar o aplicativo Sine Fácil, disponível na loja de aplicativos do seu celular.

Para quem tem dificuldades para ir até à sede da Funsat, a Fundação promove todos os meses a Funsat Itinerante, a ação busca viabilizar a busca por emprego levando atendimentos em diferentes bairros de Campo Grande.

Serviço:

As vagas ofertadas estão disponíveis no link: http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/. Para se candidatar às vagas basta realizar o cadastro no site: https://form.jotform.com. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

