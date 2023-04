Está aberto o 1º leilão de 2023 com bens apreendidos em MS

Pregão será finalizado em dois dias: 25/04 para lotes de 1 a 420 e 26/04 para os lotes de 421 a 735.

Whisky, vinhos, câmeras de segurança, smartphones, peças automotivas, máquinas de solda, vestuário, calçados, som, central multimídia, brinquedos e centenas de roupas íntimas (calcinhas). Existe quase de tudo um pouco no tradicional leilão de bens apreendidos pela fiscalização do Governo de MS.

Nesta primeira edição em 2023, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/MS) coloca à venda 735 lotes de mercadorias, boa parte deste material ainda em suas caixas originais. Alguns lotes somam centenas de peças.

É tanto material que a organização decidiu finalizar o pregão em dois dias, ambos a partir das 9 horas (horário MS): 25 de abril (para lotes de 1 a 420) e 26 de abril (lotes de 421 a 735).

Os lances já estão liberados e podem ser feitos exclusivamente via online pelo portal Regina Aude Leilões. O interessado, entretanto, deve providenciar seu cadastro junto à plataforma. Uma vez dado qualquer lance não será permitido, em hipótese nenhuma, a desistência a ele.

O leilão da Sefaz/MS é, tradicionalmente, um dos mais concorridos em Mato Grosso do Sul. Como boa parte das mercadorias apreendidas geralmente permanece mantida em embalagens originais, invariavelmente ocorre muita disputa por materiais como aparelhos celulares (smartphones), bebidas e eletrônicos em geral.

Outros conjuntos podem interessar varejistas. É o caso, por exemplo, de 540 unidades de kits de mini pincéis de maquiagem para viagem (lote 175); de 100 unidades de semijoias “Infinit” (lote 297) e de 525 unidades de capinhas para celulares Xiaomi (lote 420).

Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, maiores de idade, emancipados, ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional. As exceções e informações complementares podem ser conferidas no edital.

A vistoria dos bens (avaliação exclusivamente visual) poderá ser feita somente nos dias 18, 19 e 20 de abril, das 8 às 11h30min e das 12h30min às 16 horas (horário MS). A visitação será toda concentrada no prédio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Cofimt), localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, Bloco VI da Sefaz/MS (Parque dos Poderes, próximo ao TRE).

Mais informações podem ser solicitadas junto à organização pelo número (67) 3318-6453 ou junto à equipe leiloeira (67-4042-1555 e [email protected]). Acesse também: Capital amplia medidas de segurança nas escolas e vai implantar o botão do pânico

Com informações da assessoria

