Especialista explica como identificar e tratar o refluxo gastroesofágico que acomete entre 12% e 20% de brasileiros

Já teve a sensação de incômodo e queimação na região do trato gastrointestinal logo após uma refeição? Esse sintoma pode ser sinal de uma das doenças mais frequentes na sociedade, a do refluxo gastroesofágico, que afeta aproximadamente entre 12% e 20% dos brasileiros, segundo dados da SBMDN (Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia).

De acordo com os especialistas, sentir refluxo e azia mais de duas vezes por semana é um forte indício da doença do refluxo gastroesofágico. O médico-cirurgião do aparelho digestivo e coordenador da Faculdade de Medicina de Açailândia (IDOMED FAMEAC), Celielson Germano, explica que esse refluxo patológico proporciona todas essas sensações de incômodo, por direcionar o conteúdo gástrico para o esôfago, com uma intensidade capaz de produzir, inclusive, inflamação na mucosa esofágica.

Sintomas – O cirurgião aponta que os sintomas são variados e dependem de cada caso. Podem passar pela azia e queimação, dor no peito atrás do osso esterno, bolo na garganta quando o refluxo inflama a laringe, entre outros, que estão ligados à ingestão de alimentos mais difíceis de serem digeridos e que demandam mais tempo no estômago, como as massas e comidas mais pesadas, por exemplo.

“Nem todo mundo tem a tendência a ter refluxo, algumas possuem uma probabilidade maior, inclusive com a piora dos sintomas, principalmente em pacientes acima do peso ideal e para os consumidores de bebida alcoólica e usuários do tabaco”.

