Escolagov: semana começa com novas turmas em cursos de oratória e informática para os servidores

A Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) iniciou segunda-feira (20), os cursos de oratória e informática básica destinados a servidores públicos do Poder Executivo Estadual. As aulas acontecem presencialmente e estão sendo ministradas na sede da instituição.

As capacitações ofertadas pela Escolagov, seguem as diretrizes do Governo do Estado de valorização dos recursos humanos que integram a Administração Pública, por meio da qualificação permanente dos agentes públicos, com oferta de oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional e a melhoria dos serviços públicos.

De acordo com a titular da Escolagov, Ana Paula Assunção, mais que desenvolver pessoas, investir na formação do capital humano representa o cuidado com o presente e o futuro da Gestão Pública. “A promoção do desenvolvimento funcional do servidor público por intermédio de um programa permanente de capacitação é fundamental para uma administração pública mais eficiente, sustentável e eficaz, além de contribuir com o avanço do conhecimento e a formação especializada dentro dos setores do serviço público”, ressaltou.

O curso de Oratória, com carga horária de 20 horas/aula, segue até o dia 22 e conta com a participação de 20 servidores. O objetivo é proporcionar aos participantes o desenvolvimento de técnicas de comunicação eficazes e o aprendizado de diferentes técnicas de oratória.

A capacitação vai instruir como deve ser o contato visual e a postura de um orador, com apresentações teóricas e práticas de técnicas para o aperfeiçoamento da voz, expressão corporal, linguagem, objetividade e clareza na fala, além da organização do discurso e desempenho em sala de aula.

A instrutora, Caroline Touro Beluque, destacou que essa é décima turma que ministra o curso, desde o seu credenciamento na Escolagov, e vem para desmistificar um pouquinho a oratória e contribuir para que os servidores percam o medo de falar em público.

“A carga horária total do treinamento é de 20 horas, nesse período organizamos alguns momentos para que os alunos falem e percam esse medo de falar em público. Aplicamos também, técnicas de oratória e falamos um pouco sobre como realizar uma boa apresentação, quer seja em uma palestra, um minicurso, ou uma oficina. É uma carga horária pequena, mas um tempo importante para a informação do servidor, afinal, se comunicar bem também é uma excelente ferramenta para o sucesso”, destacou a instrutora.

Já o curso de informática básica, com carga horária de 20 horas/aula, conta com a participação de 26 servidores. O treinamento vai apresentar os conceitos básicos e históricos da informática e a utilização de forma produtiva das configurações do sistema. O curso busca desenvolver ações de capacitação e habilidades para o futuro, promovendo uma cultura de inovação e competências essenciais para o servidor do futuro.

Instrutor do curso há mais de 7 anos, Roberto Cícero de Oliveira, afirma que a informática é essencial para o trabalho. “O Estado está passando pelo processo de transformação digital e todos os processos agora tramitam somente no formato digital. E a informática básica vem para reforçar o conhecimento das pessoas no uso dos computadores, da informática como um todo, e consequentemente para conseguir um resultado mais assertivo para a população”, ressaltou.

Servidora há 24 anos, a técnica de serviços hospitalares da Fundação Serviços de Saúde, Marlene Duarte Carvalho Sampaio, mudou recentemente de setor e está na função administrativa do almoxarifado da Funsau, o que exigiu aperfeiçoamento na área da informática.

“Estou com uma expectativa muito boa para o início do curso de informática, há bastante tempo quero participar dessa capacitação, como profissional da saúde estou muito feliz por estar aqui fazendo esse curso oferecido pelo Governo do Estado e melhor, gratuitamente. Assumi recentemente a função no setor administrativo do almoxarifado e preciso dessa ferramenta de trabalho para desenvolver minhas atividades no setor. É um curso que vai ampliar meus horizontes, ampliar o meu conhecimento”, enfatizou Marlene.

A capacitação terá conteúdo programático sobre introdução ao processamento de dados e conceitos básicos em informática, sistemas operacionais – Windows 10, organização de estruturas – Windows Explorer, e redes de computadores – Internet e Microsoft Office Word. A capacitação encerra no dia 29 de maio.

Os servidores participantes receberão certificados emitidos pela Escola de Governo, declarando a qualificação e habilitação no curso.

Para conferir o catálogo completo das capacitações e fazer as inscrições, acesse o site da Escola de Governo https://www.cursos.ms. gov.br/

