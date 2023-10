Equipes iniciam trabalhos de fundação das torres do Condomínio Belas Artes

Parceria público-privada entre a Prefeitura de Campo Grande e a construtora Cesari Engenharia beneficiará 80 famílias com o empreendimento do Condomínio Belas Artes. O serviço de terraplanagem do terreno de cinco hectares, onde está sendo construído o Condomínio Belas Artes, no bairro Cabreúva, está quase concluído e o início da fundação das torres deve começar hoje (31). Serão investidos cerca de 150 milhões para a construção de 792 apartamentos. A estimativa do VGV (Valor Global de Vendas) é de 180 milhões. O terreno foi doado pela Prefeitura Municipal.

Ao todo serão 792 apartamentos, desses, 498 são destinados para famílias correspondentes ao grupo 2 (renda de até cinco salários-mínimos) do programa Minha Casa Minha Vida; 214 remanescentes são de comercialização da empresa e 80 unidades (equivalente a 10,10%), avaliadas em R$ 198 mil cada, atenderão ao programa de Locação Social da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários).

“O sorteio das unidades para o grupo 2 aconteceu durante o 4º Feirão Habita Campo Grande, ocorrido em agosto de 2021, em comemoração ao aniversário da cidade. Posteriormente, o 5º Feirão Habita Campo Grande, em novembro do mesmo ano, foi voltado exclusivamente ao atendimento individual aos 13.440 sorteados, na modalidade de financiamento facilitado, especificamente para o Condomínio Belas Artes”, informou a Emha.

As obras estão previstas para ter a duração de 36 meses. O diretor de planejamento da Cesari Engenharia, Sinomar Pereira, comenta sobre a estrutura do condomínio e como está o andamento da construção. “Hoje estamos na fase de acabamento, da terraplanagem do módulo 1, porém o módulo 2 já está em execução também. O módulo 1 será composto por 4 torres. Nós estamos finalizando a parte de gabarito e a marcação para começar a fundação, prevista para começar hoje (31)”, explica o diretor.

A equipe constatou que, no local, já é possível ver as marcações dos gabaritos das torres do primeiro módulo, que estão em fase de finalização e logo após vai começar a fundação dos primeiros 256 apartamentos de 52 m², dos 792 apartamentos que serão construídos. Desse total, 328 unidades já foram vendidas. A estrutura do local contará com 13 torres, com apartamentos de 52 m² a 6 5m², áreas de lazer, piscina para adultos e crianças, duas áreas gourmet, um salão de festa, espaço para guardar bicicleta, estacionamento para carros e motos. Além disso, contará com uma fachada ativa. “É um local destinado a empresas que queiram abrir loja na região. Serão 42 espaços na frente do condomínio”, anuncia o diretor.

Por – Inez Nazira

