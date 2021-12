Enem 2021: Inep divulga resultados das solicitações de reaplicação

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022

Participantes que não fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos dias 21 e 28 de novembro, por apresentarem sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais, e quem passou por problemas logísticos, de infraestrutura ou por outras ocorrências específicas e solicitaram a reaplicação, já podem consultar o resultado da solicitação.

O Inep ( Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo Enem, divulgou o resultado. Para saber se tiveram a solicitação aprovada, os candidatos devem consultar a Página do Participante. Uma nova prova para quem conseguiu a replicação será aplicada nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022.

Nos mesmos dias que ocorrerá a replicação, o Enem também terá a participação das Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL), além daquelas que tiveram uma nova chance de inscrição com isenção destinada a quem tinha o benefício em 2020, mas faltou ao exame.

Oportunidade para quem deseja cursar o ensino superior

O Enem, que há mais de duas décadas tem sido um dos principais meios para entrada no ensino superior no país, mede conhecimento dos estudantes término da educação básica. Através dele, as pessoas podem tentar uma vaga em universidades e faculdades por meio de programas como Sisu (Sistema de Seleção Unificada), do ProUni (Programa Universidade para Todos), além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

(Agência Educa Mais Brasil)