Encontro Nacional das Procuradorias de Saúde acontece de 18 a 20 setembro em Campo Grande

Nos dias 18, 19 e 20 de setembro, Campo Grande sediará o 5º ENPS (Encontro Nacional de Procuradorias de Saúde). O evento é presencial e aberto a procuradores (as), autoridades, agentes públicos, estudantes de Direito e interessados na área da saúde.

O encontro será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo e abordará a atuação da Advocacia Pública no contexto do Direito à saúde. A iniciativa tem como principal objetivo promover a troca de experiências entre as Procuradorias Estaduais do País.

Os interessados em participar podem obter mais informações e realizarem suas inscrições por meio do site.

A programação terá início ás 19h com palestra magna da Secretária Adjunta de Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul, Dra. Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves, que falará sobre “Violência contra a mulher: um problema de saúde pública”.

O evento contará com seis painéis para a discussão de temas concernentes a saúde. Entre os assuntos e serem debatidos, estão: inovações tecnológicas, gestão hospitalar, política antimanicomial e Tema 1234/STF.

O 5º ENPS é uma realização da ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF) com apoio da PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) e APREMS (Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram