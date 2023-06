Encceja 2023: inscrições terminam nesta sexta-feira

O certificado é o equivalente ao diploma de conclusão dessas etapas do ensino. Ao se inscrever, o participante deverá indicar a unidade da Federação e o município onde deseja fazer as provas, além do nível de ensino para o qual deseja a certificação (fundamental ou médio) e as áreas de conhecimento em que quer ser avaliado.

O participante que faltou à prova de todas as áreas em que se inscreveu no Encceja 2022, e não justificou sua ausência ou teve a solicitação de justificativa reprovada deverá ressarcir ao Inep o valor de R$ 40, caso queira fazer o Encceja 2023. O pagamento deve ser feito por meio de boleto, que será gerado no sistema de inscrição e poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica.

Neste ano, o exame contará com novidades:

Inclusão da opção de Cartão-Resposta ampliado no sistema de inscrição para quem tem deficiência visual.

Correção diferenciada da redação para pessoas com transtorno do espectro autista.

Laudos aprovados em 2022 para o mesmo tipo de atendimento solicitado em 2023 não precisam ser reenviados para nova análise.

Participantes travestis, transexuais ou transgêneros com nome social cadastrado na Receita Federal não precisarão enviar documentação comprobatória.

Login único

Para acessar algumas das principais informações sobre a participação no Encceja, o participante precisa utilizar o login único de acesso à plataforma gov.br. Caso não lembre a senha da conta cadastrada, é possível verificar e recuperá-la. A senha é necessária, por exemplo, para consultar o local de prova e outras informações do Cartão de Confirmação de Inscrição, como os horários da aplicação.

Provas

A prova é objetiva e possui 30 questões objetivas e uma redação. Cada nível de ensino possui áreas de conhecimento diferentes.

No nível fundamental, os candidatos que realizarem as provas no período da manhã, farão as provas de Ciências da Natureza e Matemática no período de 4 horas. À tarde os candidatos farão as provas de Artes, Língua Portuguesa, Inglês e Espanhol, Educação Física e a Redação. Neste período, haverá uma hora a mais, totalizando 5 horas de prova.

No nível médio, os candidatos farão as provas de Ciência da natureza e suas Tecnologias e matemática suas Tecnologias no período de 4 horas pela manhã. A tarde, a aplicação será das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação, totalizando cinco horas de prova.

Com informações da repórter Amanda Ferreira.