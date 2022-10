Empresária proporciona prevenção para os animais e tutoras

Em atenção ao mês de prevenção ao Câncer de Mama, o conhecido outubro rosa tem trazido consciência para muitas mulheres e vemos em empreendedoras a preocupação em alertar sobre o tema. A abordagem foi para os animais e suas tutoras também.

Nesta sexta-feira (21), no bairro Tiradentes a creche para cachorros, Personal Pets CG da empresária Ana Clara Balbé, abriu o espaço de hotel e creche para cães para chamar a atenção de suas clientes e parceiras sobre o tema da importância da prevenção, levando uma série de programações e receber uma médica veterinária que abordará o tema.

Durante as semanas terão o apoio da cliente e médica mastologista Dra Thais Inglez com a divulgação de panfletos informativos que serão entregues para os clientes.

Nesta sexta-feira (21), a médica veterinária Juliana Consalter Nunes estará presente para avaliar a saúde animal, dos alunos e hóspedes – machos e fêmeas, da creche.

Na última quarta 19 a empresária recebeu a enfermeira Geovania Martins da @acredita.saude, para um bate-papo sobre prevenção com as monitoras que também precisam estar em dia com sua saúde.

“Essa é a nossa forma de conscientizar que a prevenção é a melhor forma de cuidado!”,destacou Ana que contou que tem uma grande amiga que está nesta luta contra o Câncer e depois de ter alguém tão querido enfrentando esta batalha sentiu a necessidade de partilhar sobre o trabalho de prevenção, e porque não começar em seu ambiente e nicho de trabalho?

“Por estar vivendo de perto a luta de uma grande amiga contra o câncer de mama e entendendo cada vez mais a importância da conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce que resolvi desenvolver essas ações, junto às minhas colaboradoras, clientes e também aos cães que frequentam nosso espaço, afinal, eles também sofrem com a doença e como cada vez mais fazem parte das nossas famílias, todo cuidado e atenção é válido.”, finalizou Ana Clara Balbé.