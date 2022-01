Em seis dias de 2022, número de casos de COVID em MS supera todo o mês de dezembro

O novo boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado nesta sexta-feira (7), consolidou a onda de casos que Mato Grosso do Sul está vivendo nos últimos dias. Foram confirmados 2.208 cados apenas nos seis primeiros dias do ano, número que supera o total de diagnósticos registrados em todo o mês de dezembro de 2021, quando foram 1.603.

Os dados mostram ainda um acréscimo de 947 casos nesta sexta-feira, mantendo a média móvel com 315,4 confirmações na última semana. Conforme a SES, as cidades com maior número de casos são Campo Grande (323), Dourados (149), Três Lagoas (55), Corumbá (32) e Nova Andradina (32).

“Estamos olhando o aumento desses casos através não só dos testes RT-PCR, mas também dos testes rápidos. No dia 3 nós tínhamos 138 casos, no dia 5 tínhamos 25 casos novos, no dia 6 tínhamos 821 casos novos. É claro que aumentou a testagem, as pessoas que voltaram das férias, e aumentou a disseminação da doença. Ou seja, em quatro dias nós pulamos de 138 para 947”, pontuou a secretária adjunta da SES, Christinne Maymone.

Para a secretária-adjunta, o salto de casos foi provocado pelas confraternizações de fim de ano. “Nós temos uma variante que é muito mais transmissível e muito mais contagiosa. Com as confraternizações e festas de final de ano, e com as quedas de casos que vinham acontecendo as pessoas relaxaram as medidas que são essenciais. Precisamos usar a máscara, nos vacinar e mais que tudo, evitar nos colocar em risco. O momento agora é de prevenção”.

Conforme a pasta, dos 2.738 casos ativos, 60 estão internados, sendo 44 em leitos clínicos e 16 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os demais estão em isolamento domiciliar.

A taxa global de ocupação de leitos UTI SUS está abaixo de 65% em todas as macrorregiões. Na macrorregião de Campo Grande, 2% dos leitos estão ocupados, enquanto em Dourados são 6% e em Corumbá chega a 12%.

