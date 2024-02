Em poucas horas, chuva causa enchentes em Ponta Porã e Pedro Juan

As cidades de Ponta Porã, a 329 quilômetros de Campo Grande, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, que faz fronteira com o estado, foram atingidas por forte chuva neste domingo (18), que provocou estragos e alagamentos em diversos pontos das duas cidades.

Em Ponta Porã, foi registrado em torno de 90 mm de chuva em menos de duas, e as regiões da Vila Ferroviária e Jardim das Rosas foram as mais atingidas por alagamentos. O prefeito do município, Eduardo Campos (PSDB) esteve nos locais mais atingidos juntamente com uma equipe da Defesa Civil, e informou que no momento, a prefeitura segue em assistência para quem foi prejudicado epla chuva e em serviços de limpeza e rescaldo.

Já em Pedro Juan Caballero, uma mulher e o filho precisaram ser resgatados por vizinhos após quase serem arrastados pelas águas. Um motociclista tentou atravessar uma enxurrada e também quase foi levado. Ele foi puxado por um veículo que estava parado próximo.

A certa altura, o fluxo de água faz com que os ocupantes da motocicleta caíssem ao lado de um carro estacionado, o que impediu que ambos fossem arrastados. Pedestre que estavam nas proximidades ajudaram os dois, enquanto ajudavam a levantar a motocicleta, outro levou a criança para um local seguro.