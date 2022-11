Em Nova Alvorada do Sul, ruas do Bairro Vacilio Dias começam a ser preparadas para receber asfalto

Após a conclusão das obras de drenagem, as ruas do Bairro Vacilio Dias em Nova Alvorada do Sul começam a ser preparadas para implantação de pavimentação asfáltica.

Durante a semana, operários e maquinários da empresa responsável pelas obras trabalhavam a todo vapor nas demarcações e terraplanagens das ruas que já foram implantadas o sistema de drenagem, para em seguida receberem a lama asfáltica. Outro ponto de destaque nesta obra é que além do tão esperado asfalto os moradores irão ser contemplados com calçadas com acessibilidade.

Devido à movimentação de trabalhadores e maquinário, o trânsito em diversas ruas do bairro está sendo interditado para viabilizar a execução dos trabalhos de pavimentação das vias.

De acordo com Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul, Aldorindo Terra, a expectativa é de que nos próximos dias seja iniciada a aplicação da camada de asfalto nas ruas que estão sendo contempladas no Bairro Vacilio Dias. Ainda segundo o gestor da pasta, o cronograma de serviços pode sofrer alterações, caso o clima do município esteja estável, uma vez que o asfalto não pode ser aplicado sob chuvas.

O prefeito José Paulo Paleari ressaltou os benefícios que as obras de asfalto trarão a comunidade do Bairro Vacilio Dias e toda região. “Com certeza a chegada do asfalto traz mais desenvolvimento, uma maior valorização dos imóveis e o principal, que é a prioridade de nossa administração, mais qualidade de vida as famílias” exalta o prefeito.

Em Nova Alvorada do Sul, são mais de R$ 70 milhões de obras e ações que estão em execução no município, a Prefeitura segue trabalhando com o compromisso de atender as expectativas dos moradores que desejam morar em uma cidade mais organizada, urbanizada, funcional e bonita.

