Em meio à 7ª onda de calor, tempestade deve trazer alívio momentâneo nas temperaturas

Sensação térmica em cidades de MS se aproximam dos 50ºC, segundo meteorologistas

Em meio a um clima instável e ao registro da 7ª onda de calor do ano, a previsão indica para o risco de tempestades e chuvas com granizo entre hoje (26) e amanhã (27) e novos recordes de temperaturas para os próximos dias na Capital. Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, na tarde de ontem (25), dois municípios de Mato Grosso do Sul registraram sensação térmica de 49ºC, sendo Três Lagoas e Água Clara. Nos termómetros, tais cidades registraram máximas de 42,7ºC e 42,8ºC respectivamente.

Mesmo assim, no restante do Estado, os termômetros se mantiveram próximos e até acima de 40ºC. Em Campo Grande, foram registrados 38,2ºC com sensação de 45ºC; em Santa Rita do Pardo a temperatura chegou aos 41,7ºC com sensação de 48ºC; cenário semelhante ao de Corumbá, a cidade pantaneira registrou 41,4ºC com sensação de 48ºC.

De acordo com a Defesa Civil, existe probabilidade para ocorrências de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e eventual queda de granizo devido ao avanço de uma frente fria, aliada a disponibilidade de calor e umidade. Na sexta-feira (27), a expectativa é de quedas nas temperaturas, principalmente na metade sul do Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, mínimas devem permanecer entre 23-25°C e máximas entre 33-35°C.

Em meio à nova onda de calor registrada em boa parte do Brasil, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologis), emitiu alerta vermelho de grande risco para a onda de calor em 40 cidades de Mato Grosso do Sul. O mesmo Instituto publicou outro alerta, desta vez, de perigo para a onda de calor em todo o Estado, com temperatura 5ºC acima da média por período de 3 até 5 dias. Em se tratando de baixa umidade relativa do ar, o Inmet também divulgou dois alertas (Perigo Potencial e Perigo) para os 79 municípios com alerta de índices do ar variando entre 20% e 12%, com risco de incêndios florestais e à saúde.

Volume de chuvas abaixo da média

Nos primeiros 15 dias de setembro de 2024 o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), avaliou que todos os municípios analisados, encontram-se com chuvas abaixo da média histórica. O município de Bonito registrou o maior acumulado de chuva, com 62,4 mm, representando 21% abaixo do que é esperado para todo o mês de setembro. Ressalta-se que a média histórica é baseada no mês todo. Ainda segundo o levantamento, em 14 cidades do Estado não registraram precipitações.

Trégua não dura muito tempo e máximas voltam aos 40°C nos próximos dias

Em meio a um clima instável, Brasil enfrenta sua sétima onda de calor do ano. Entre os estados que serão mais afetados, Mato Grosso do Sul é citado entre os que terão temperaturas entre 5°C e 10°C acima da média nesta semana.

Campo Grande, que já chegou a 40, 8 °C em 30 de setembro de 2020, enfrentará mais uma vez um cenário de tempo extremamente seco e umidade do ar muito baixa. As máximas ficam perto e acima dos 40°C, com umidade relativa do ar muito baixa nos próximos dias. O prognóstico de primavera é de altas na temperatura, de acordo com o meteorologista Natálio Abrahão

“A previsão de temperaturas são de máximas elevadas, as maiores da história na primavera, com ondas intensas de calor. Os indícios é de que vai piorar depois do dia 5 até 20 de outubro”, disse.

Por Ana Cavalcante e Michelly Perez

