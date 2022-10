Em julgamento, Neymar revela detalhes sobre seu contrato com o Barcelona

Neste início de semana, Neymar tem comparecido a audiências na Espanha para tratar de uma acusação de fraude fiscal envolvendo sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013. Na segunda feira, o jogador não fez nenhuma declaração, entretanto hoje (18), revelou que apenas assinava os documentos que seu pai pedia. Além disso, fez revelações sobre a assinatura do contrato e comentou sobre a negociação.

Meu pai sempre cuidou das negociações de contrato. Eu assino o que ele pede — afirmou Neymar ao ser questionado pela promotoria, que o acusa de corrupção e pede dois anos de prisão para o jogador, além do pagamento de multa de 10 milhões de euros (cerca de R$ 51,8 milhões).

Resumidamente, o brasileiro e os envolvidos foram denunciados de mentir sobre o valor da transferência. No caso, a fraude fiscal tem por objetivo o não pagamento dos impostos e taxas devidos ao Estado, no caso, o governo espanhol. Acontece, por exemplo, nos casos de sonegação, quando o valor declarado ao fisco é abaixo do valor real.

O FC Barcelona anunciou em um primeiro momento que a contratação de Neymar custou 57,1 milhões de euros (40 milhões para a família e 17,1 para o Santos), mas a justiça espanhola calculou que a operação custou ao menos EUR 83 milhões. Para o DIS (fundo de investimento esportivo que pertencia ao grupo brasileiro de supermercados Sonda), o Barça, Neymar e mais tarde o Santos se aliaram para ocultar o valor real da operação por meio de outros contratos dos quais ficou de fora.

Os advogados do brasileiro negam qualquer irregularidade e afirmam que a Espanha não tem competência legal para o caso.

