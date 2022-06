Em Dourados, PMA resgata filhote de bugio abandonado pela mãe

Os Policias Militares Ambientais de Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, foram acionados por telefone pelo proprietário de um sítio na localidade conhecida como 7ª linha, na Vila Sapé ontem (13), o qual relatou que na semana passada seus cães haviam atacado um animal silvestre da espécie Alouatta seniculus (bugio) que carregava um filhote no dorso. Os cachorros teriam ferido a mãe, que conseguiu escapar, deixando o filhote.

Os agentes foram ao local e o sitiante, de 63 anos, relatou que tentou fazer com que a bugio aceitasse o filhote, mas infelizmente não ocorreu. Então, devido ao frio, ele acolheu o filhote e acionou a PMA. O filhote macho de bugio foi recolhido e, apesar de se apresentar bem de saúde, foi encaminhado para atendimento médico veterinário na clínica veterinária da Universidade UNIGRAN.

Logo que os veterinários liberarem o animal, ele será encaminhado ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), na Capital, onde permanecerá até sua possível reintrodução na natureza.

Como os ferimentos da mãe bugio não foram graves, ela foi embora com o seu grupo.

