Em Corumbá, treinão dos 21 Dias de Ativismo é realizado pelo fim da violência contra as mulheres

Inscrição pode ser feita a partir de preenchiment de link na internet

No próximo dia 19 de novembro, acontece o Treinão dos 21 Dias de Ativismo, uma ação que une movimento, solidariedade e conscientização no enfrentamento à violência contra as mulheres em Corumbá. A concentração será a partir das 17h, no Poliesportivo Nação Guató, com largada às 18h.

O percurso de 3 km poderá ser feito caminhando ou correndo, e após o encerramento haverá uma aula de dança aberta ao público, promovendo integração e bem-estar entre os participantes.

A inscrição é gratuita e online e pode ser feita pelo link https://forms.gle/mvSGGdTNLyGbWrrz6. Para confirmar a participação, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade acompanhadas pela rede de proteção e enfrentamento à violência contra as mulheres (CRAM).

O Treinão marca a abertura da Campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que mobiliza diversos órgãos e entidades de Corumbá em torno da causa. A iniciativa é realizada pela Gerência de Políticas Públicas para as Mulheres, com o apoio da Superintendência de Políticas Públicas, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, da Secretaria Municipal de Saúde, da Fundação de Esportes e da Gerência de Políticas Públicas para a Juventude.

De acordo com a gerente de Políticas Públicas para as Mulheres, Wânia Alecrim, o evento simboliza o compromisso da gestão municipal com o enfrentamento à violência de gênero: “Queremos mostrar que o combate à violência contra as mulheres é uma responsabilidade coletiva. Cada passo dado nesse Treinão é também um passo em direção a uma cidade mais justa, segura e solidária”, destacou.

A ação reforça o chamado à sociedade para unir forças na construção de uma cultura de paz, respeito e igualdade, convidando toda a comunidade a participar.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

