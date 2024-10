Marçal Filho é eleito prefeito de Dourados com 50,05% dos votos

Dourados, o segundo maior município de Mato Grosso do Sul, tem um novo prefeito. Marçal Filho (PSDB) conquistou 60.418 votos, representando 50,05%, sendo eleito pela população douradense.

Com 100% das urnas apuradas, na segunda posição ficou o atual prefeito da cidade, Alan Guedes (PP) com 34.027 votos (28,19%). Tiago Botelho (PT), teve 17.845 votos (14,78%) ficou em terceiro lugar, enquanto Bela Barros (PDT) que recebeu 5.476 (4,54%) na quarta posição.

Ainda disputaram a vaga Racib Harb (NOVO) que recebeu 2.455 votos (2,03%), Beto Teles (REDE) com 377 votos (0,31%) e Valderi Garcia (PCO), 117 votos (0,10%).

Os vereadores eleitos são: Isa Marcondes (Republicanos); Franklin (PT); Jânio Miguel (PP); Salton (PL); Marcelo Mourão (PL); Daniel Júnior (PP); Elias Ishy (PT); Laudir Munaretto (MDB); Edson souza (União Brasil); Sergio Nogueira (PP); Sargento Prates (PL); Márcio Pudim (PSDB); Cemar Arnal (PP); Karla Gomes (Podemos); Dil do Povo (União Brasil); Pedro Pepa (União Brasil); Ana Paula (Republicanos); Alex Cadeirante (PSBD); Liandra da Saúde (PSDB); Rogério Yuri (PSDB); Inspetor Cabral (PSD).

