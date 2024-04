Nova linha de financiamento para segurança pública de Estados e Municípios é anunciada

O Consórcio Brasil Central se reuniu, na última terça-feira (23), na sede do Banco de Brasília onde foi anunciada uma nova linha de financiamento para segurança pública de estados e municípios.

O crédito estará disponível para projetos a partir de R$ 15 milhões, com prazo de pagamento de até 15 anos e carência de três anos. Inicialmente serão disponibilizados R$ 500 milhões para os projetos.

Representando o Mato Grosso do Sul no encontro, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

O vice-governador José Carlos Barbosa pontua a importância do investimento em segurança. ” O banco regional de Brasília, por proposição do consórcio Brasil central abre um linha de crédito voltada principalmente exclusivamente para segurança pública. Importante que a segurança pública tenha recursos, para bancar o enfrentamento contra ao crime organizado”, Concluiu.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira falou sobre o primeiro investimento que será feito. ” O Crédito já está disponível, os membros do consórcio definiram que a primeira aquisição será de aeronaves, no total são 21 aeronaves. O Mato Grosso do Sul não participará, já que foram entregues duas aeronaves no ano passado, a gente não participa, mas vamos integrar o grupo de planejamento e auxiliar na elaboração de todo o processo para aquisição pelos entes”, Explicou.

