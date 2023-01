Com 12 milhões em investimentos, duplicação e recapeamento viabiliza acesso à região Los Angeles

As obras de duplicação e recapeamento da Avenida dos Cafezais seguem a todo vapor. Com 6 quilômetros de extensão, a via é o principal acesso e corredor comercial da região de Campo Grande, que concentra mais de 50 mil habitantes na região do bairro Jardim Los Angeles. A obra foi orçada em R$ 12,5 milhões e será dividida em três frentes de serviço.

Importante via da Capital, a Avenida Cafezais atravessa os bairros Paulo Coelho Machado, Centro-Oeste, Marajoara e termina na Rua Engenheiro Paulo Frontin, no bairro Los Angeles. O pacote de obras compreende a duplicação de 1,9 km do trecho inicial da Cafezais, que terá duas pistas e ciclovia. Ao todo, serão 6 km de recapeamento e 1,8 km de drenagem, além de posteamento da iluminação pública no canteiro central.

Para quem mora e trabalha na região, a obra fará toda a diferença no dia a dia. “Melhorou muito tanto a Avenida dos cafezais, ciclovias, sinalizações quanto o acesso aos outros bairros”, relata Kelly Tayna que mora na região desde que nasceu e hoje está com 18 anos.

A obra foi viabilizada por meio da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado e recebeu R$ 12,5 milhões em investimentos que contemplam três frentes de serviço.

Conforme a administração municipal, o local passa por obras de drenagem no trecho inicial da Cafezais, que será duplicada entre as avenidas Gury Marques e Delegado Alfredo Hartman. A pista bairro/centro já está recapeada desde a rotatória com a Avenida Campo Nobre e agora passa por uma drenagem até a primeira quadra.

