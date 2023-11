Dr. Victor Rocha participa do lançamento da 3ª edição do Livro Ir e Vir: Acessibilidade: Compromisso de Cada Um

Parlamentar representou a Câmara Municipal no evento, realizado na noite de sexta-feira (10)

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) representou a Câmara Municipal de Campo Grande, no lançamento da 3ª edição do livro “Ir e Vir – Acessibilidade: Compromisso de Cada Um”, escrito por Jary Castro. O autor da obra, engenheiro civil e vice-presidente da Santa Casa de Campo Grande, dedicou décadas à luta pelos direitos das pessoas com deficiência e pela promoção da acessibilidade. O evento aconteceu na noite de sexta-feira (10).

Durante a cerimônia, Jary expressou sua gratidão e comprometimento com a causa. ” O lançamento de um livro é momento ímpar, pois, para que isso ocorra é necessário muita vivência, observação e parcerias. ‘ Ir e Vir’ significa livre escolha de pensamento, de expressão, de locomoção. Esse é um tema que faz parte de minha formação e de minha história há mais de 40 anos”, discursou emocionalmente. “A missão desta obra é colaborar para o cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz em seu primeiro parágrafo que todos os membros da família humana nascem livres e iguais em dignidade e direitos”.

Já o presidente do hospital, Alir Terra Lima, elogiou o autor e destacou a importância da iniciativa. “Nós, da Santa Casa de Campo Grande, só temos a agradecer sua presença entre nós”, declarou à Jary. “Por amor à Santa Casa, temos a missão de tornar esse mundo um lugar mais igualitário, e sua presença nos incentiva a continuar na luta. Garanto a vocês que esse é um compromisso de nossa gestão”, concluiu Alir, que escreveu a contracapa da obra.

Dr. Victor Rocha elogiou o trabalho realizado por Jary Castro em prol da inclusão das pessoas, por meio da acessibilidade. “A luta pela acessibilidade é de extrema importância, pois busca garantir que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades e possam participar plenamente da sociedade, independentemente de suas limitações físicas, sensoriais ou cognitivas. Isso inclui o acesso a espaços físicos, serviços, produtos, tecnologias e informações de forma inclusiva e sem barreiras. A acessibilidade promove a igualdade de direitos e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. Parabéns, Jary”.

Jary Castro também foi agraciado com uma Moção de Parabéns da Câmara Municipal de Campo Grande, declamada pelo Vereador Dr. Victor Rocha, destacando a importante contribuição desta obra para a sociedade.

Rampa de Acessibilidade – Além do lançamento do livro, a sexta-feira foi marcada pelo anúncio do Projeto Atualizado da Rampa de Acessibilidade do hospital. Do lado de fora, antes da cerimônia, o Coordenador de Instalações, Alessandro Junqueira, apresentou os detalhes da rampa que conectará o prédio principal ao estacionamento e ao edifício do Serviço de Oncologia.

Texto por: Assessoria Victor Rocha

Com informações da Assecom Santa Casa

