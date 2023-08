Dourados participa do lançamento do programa Itaipu Mais que Energia

Secretário de Desenvolvimento ressalta importância do projeto e possibilidade de trazer recursos para o município

O município de Dourados foi um dos convidados para participar, na última quinta (17) e sexta-feira (18), em Foz do Iguaçu (PR), do lançamento do programa Itaipu Mais que Energia. O projeto da empresa de energia binacional engloba ações socioambientais, tais como Educação Ambiental, Desenvolvimento Rural Sustentável e Gestão por Bacias Hidrográficas. Ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho, o prefeito Alan Guedes foi representado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cleriston Recalcatti.

A cerimônia contou com representantes de todos os 399 municípios do Paraná e dos 35 municípios da região sul do Mato Grosso do Sul, entre eles Dourados. O programa conta com recursos financeiros da Itaipu distribuídos em quatro modalidades de ações: Saneamento Ambiental; Energias Renováveis; Manejo Integrado de Água e Solo; e Obras sociais, comunitárias e de infraestrutura.

De acordo com Cleriston Recalcatti, o evento pode ser considerado histórico, não só para Dourados, como para toda região, com forte impacto nas questões socioambientais em toda a região. “Vamos poder levar projetos de sustentabilidade, sociais e de infraestrutura com recursos da Itaipu para o nosso município. Agora é trabalhar para viabilizarmos o nosso cadastro e colocar Dourados como um dos contemplados neste grande programa”, afirma o secretário.

O programa está alinhado com a missão, visão e objetivos estratégicos da binacional. Especialmente, nos relacionados ao desenvolvimento territorial sustentável e da segurança hídrica, incluindo a pesquisa e a inovação em áreas de interesse como o turismo e as energias renováveis.

Agenda 2030 da ONU

Com o Itaipu Mais que Energia, a Itaipu oferece uma contribuição concreta à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que compõe a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, nos 434 municípios que integram essa área de abrangência, totalizando cerca de 11 milhões de pessoas e 200 mil km² de área.

A Caixa Econômica Federal é parceira da Itaipu na iniciativa, e responde pela gestão operacional dos instrumentos de transferência dos convênios que são realizados com os municípios, o que abrange a avaliação da documentação técnica, o acompanhamento da execução das atividades e o pagamento a fornecedores, garantindo a correta aplicação dos recursos.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram