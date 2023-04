Filhotes de tatu de espécie rara, são resgatados às margens da rodovia BR 419

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aquidauana, resgatou Na tarde de ontem (27) dois filhotes de tatu, encontrados por uma funcionária de limpeza responsável por um condomínio. Os filhotes foram abandonados pela mãe, mas não sabe o motivo do abandono.

O resgate ocorreu na margem da rodovia BR 419, os animais considerados raros são da espécie tatu-galinha (Dasypus novencinctus) e estão na lista de animais em extinção no Brasil. A servidora afirma que a captura dos filhotes se deu pela razão dos animais-silvestres estarem famintos. Logo em seguida, a mulher os entregou para a PMA de Aquidauana.

Os animais seguem sob os cuidados do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, para onde foram encaminhados. Conforme a PMA, eles estão em supervisão de médicos veterinários e recebem acompanhamentos diários de tratamento.

