Domingo ainda deve ser de chuva em Mato Grosso do Sul

Depois de dias intensos de muito calor, a previsão para este fim de semana é de chuva em diferentes regiões do Estado. Não estão descartadas tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo.

Neste domingo (20), o tempo volta a ficar mais firme no Estado, no entanto algumas cidades poderão ter chuvas e tempestades locais, principalmente nas regiões centro-norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.