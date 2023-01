Jabutis são capturados durante “voltinha” pela cidade

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Miranda capturou na tarde de ontem (13), dois jabutis adultos que passeavam pelas ruas da região central de Bodoquena, a 270km da Capital.

Conforme a PMA, a equipe foi acionada por moradores da região e ao chegar ao local identificou os animais transitando em meio a pedestres e condutores. Os animais silvestres da espécie Chelonoidis carbonária, estavam cruzando as ruas da cidade com risco de atropelamento, por isso foram capturados e encaminhados ao atendimento médico.

A médica veterinária da PMA, Débora Nogueira da Silva realizou exames e constatou que os animais não apresentavam ferimentos e estavam aptos a voltarem para a natureza. Os dois jabutis foram soltos em uma área de vegetação distante da cidade.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.