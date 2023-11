Doe Amor Neste Natal: SIRPHA Lar do Idoso lista presentes que os vovôs gostariam de ganhar

Campanha iniciada a cerca de um mês recebeu apenas um presente

A SIRPHA LAR DO IDOSO iniciou neste mês de novembro sua campanha anual “Doe Amor Neste Natal,” convocando a doação de presentes, até o dia 11 de dezembro, aos solidários que desejam fazer a diferença na vida dos 90 queridos moradores da instituição localizada no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Há quase um mês do início da campanha, a psicóloga do abrigo Aruana Sborowski Polon disse a reportagem, nesta terça-feira (28), que somente uma idosa recebeu presente até agora. Temos outros 89 idosos que gostariam de ganhar um presente. A maioria deles nunca tiveram natal, pois vieram de uma condição muito pobre. Nós gostaríamos que todos recebem, pelo menos, um presente”, suplica.

O abrigo preparou especialmente uma lista de pedidos que contém os desejos de cada um dos idosos que, além de serem criativos, não pesam no bolso. No caso Antônio C. dos Santos, o presente perfeito listado seria hidratante, tênis nº 42 e uma camiseta (M).

Já Antonia Joventina Martins pediu um hidratante, sapato crocs nº42 e uma fralda geriátria (G). A celebração da campanha “Doe Amor Neste Natal” está marcada para o dia 15 de dezembro. ACESSE A LISTA COMPLETA CLICANDO AQUI.

Importância das fraldas

Além da campanha natalina, os idosos fazem parte de uma campanha permanente de arrecadação de fraldas. “É uma necessidade muito grande dos idosos. Pois eles usam várias fraldas por dia e, para que se mantenha a qualidade no atendimento, precisamos das doações”, conclui Aruana.

Para facilitar o processo de doação, a SIRPHA LAR DO IDOSO está recebendo contribuições via Pix, através da chave CNPJ 03.712.932/0001-55 ou por meio do QR code disponível. Essa opção torna

Agendamento

É necessário que o interessado na doação comunique a equipe responsável através do WhatsApp (67) 99211-4592, para combinar data e horário da entrega do presente na sede, localizada na rua R. Luxo, nº 125, no Nova Lima.

A SIRPHA LAR DO IDOSO é um espaço de acolhimento, proteção e convivência para idosos em situação de risco e vulnerabilidade social. Trata-se de uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, constituída em 05 de fevereiro de 1976, inicialmente com a finalidade de atender pessoas com hanseníase.

A partir de 2005, como Instituição de Longa Permanência para Idosos, passou a atender idosos com outras patologias, oferecendo atendimento personalizado como foco na qualidade de vida, no estímulo ao desenvolvimento e na atenção individual e coletiva. Acesse também: Implantação de corredor gastronômico, turístico e cultural da 14 de julho será discutido em audiência