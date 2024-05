2° Edição do prêmio Empresário Nota 10 ocorre em Maio

A segunda edição da premiação empresário nota 10 busca homenagear empreendedores de diversos ramos da Capital e este ano além de homenagear as doações serão destinadas as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A Premiação criada por Marinalva Pereira, radialista, colunista social, formada em direito e pertencente da diretoria da CDL Campo Grande (Câmara dos Dirigentes Lojistas) e também da rádio FM Cidade Morena, atualmente chamada Rádio Nota 10 FM.

Tudo teve início há 16 anos, quando ela começou a receber várias homenagens e achou maravilhoso, pois levantava a autoestima. Então, resolveu criar seu próprio prêmio com sua marca, que é a “Nota 10” do seu programa de rádio e de TV. Assim, passou a fazer o prêmio “Mulher Nota 10” no aniversário de Campo Grande, o “Cidadão Nota 10” no final do ano, a “Personalidade Nota 10”, e no ano passado decidiu homenagear os empresários. Este ano será a segunda edição do prêmio “Empresário Nota 10”.

O evento será no dia 24 de maio na CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), e os homenageados são indicados pelos formadores de opinião, muitos pela primeira vez.

Em entrevista ao O Estado online, Marinalva explicou como serão feitas as doações. “Nós sempre pedimos aos homenageados que levem um quilo de alimento não perecível, pois temos uma associação sem fins lucrativos que atende à comunidade local. Realizamos ações sociais e distribuímos alimentos para algumas famílias. Este ano, devido ao problema no Rio Grande do Sul, pedirei aos homenageados dois quilos de alimento não perecível, tanto para eles quanto para seus convidados, para que possamos fazer a doação para o Rio Grande do Sul”, concluiu.

Marinalva destaca que todas as ações e premiações são fruto de parcerias firmadas com a BDM Digital, Energisa e a CDL. Ela enfatiza que, sem esse apoio, as ações não sairiam do papel. “Urandir Fernandes Oliveira, empresário da BDM, também será homenageado. Ele é alguém que me apoia em todas as minhas iniciativas sociais, assim como o diretor da Energisa, Marcelo Vinhais. São pessoas que me oferecem apoio constante, e por isso, sou imensamente grata a eles. Sem eles, minhas ações sociais não teriam o impacto positivo que têm”, relatou.

Homenageados

Emerson Borges, de 51 anos, Marcos Borges, de 48 anos, e Luizinho, de 70 anos, são os donos da Drogaria FL LUIZINHO, uma empresa familiar com mais de quatro décadas de experiência no ramo farmacêutico.

Em 2021, Emerson e Marcos, que já trabalhavam em outras drogarias, decidiram expandir seus negócios. Assim, inauguraram a Drogaria FL Luizinho na unidade Jardim Seminário. Dois anos depois, em 2023, abriram outra unidade no Jardim Tarumã, e posteriormente, o pai Luizinho da Farmácia uniu-se ao empreendimento. Além da venda de medicamentos e produtos de perfumaria, a FL Luizinho oferece Assistência Farmacêutica, destacando-se como uma referência no setor.

Em uma entrevista, Emerson Borges expressou sua satisfação ao ser homenageado: “É gratificante ter nosso trabalho reconhecido. Empreender não é tarefa fácil, e esse reconhecimento nos incentiva a manter a excelência. Agradecemos aos nossos clientes pela confiança e respeito.”, relatou.

Outro homenageado é Luciano Fontes Monteiro, proprietário da To Go Congelados, uma franquia especializada em refeições ultracongelados. Com aproximadamente duzentos e sessenta estabelecimentos distribuídos em quase todos os estados do Brasil, a marca destaca-se por oferecer produtos artesanais, livres de conservantes e corantes, proporcionando aos clientes um sabor caseiro e prático.

Em entrevista ao O Estado On-line, Luciano Fontes Monteiro compartilhou sua gratidão pelo reconhecimento: “É um privilégio receber essa homenagem. Essa iniciativa nos incentiva a continuar enfrentando as dificuldades do empreendedorismo, especialmente em um cenário tributário desafiador.”

Urandir Fernandes Oliveira também será homenageado pelo ecossistema Dakila, uma empresa familiar. Ele compartilhou seus sentimentos sobre o reconhecimento: “É uma honra ser reconhecido mais uma vez. Esse reconhecimento é fruto do trabalho árduo de nossa equipe e associados, e nosso objetivo é contribuir para uma sociedade justa e próspera.”, explicou.

