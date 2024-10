Doação de sangue na Sefaz bate recorde e coleta 162 bolsas em dois dias

A 12ª edição do projeto ‘Doe o Melhor de Você: Doe Vida’ bateu recorde de coleta e arrecadou 162 bolsas de sangue em dois dias. Durante toda a quarta-feira (16) e na manhã de quinta (17) mais de 200 pessoas participaram da ação. O recorde anterior era de 110 bolsas coletadas durante ação no TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado).

O projeto tem como objetivo estimular a doação entre os servidores públicos e é realizado pela Sefaz-MS (Secretaria Estadual de Fazenda) desde 2021.

Para o secretário de Fazenda, Flávio César, a doação representa um ato de solidariedade. “A vinda da equipe do Hemosul é um facilitador para nós servidores públicos. Ficamos muito felizes com o empenho de todos, uma vez que a movimentação na central de coleta instalada nas dependências da secretaria foi intensa durante os dois dias. Doar sangue além de salvar vidas é um grande ato de solidariedade”, afirmou.

Na entrada do prédio foi instalado um tapete vermelho para receber os voluntários. Logo na entrada, os servidores preenchiam um questionário e aguardavam para realizar o registro. Após, eram direcionados para as triagens clínicas, coleta – com duração entre 5 e 10 minutos, repouso e lanche.

O servidor da superintendência de Orçamento, Francisco Eduardo, destacou a facilidade de participação. “Essas campanhas são sempre muito importantes, porque a gente que tem saúde e pode ajudar o próximo, não tem porque não fazer. E com uma vantagem: vindo até o nosso serviço não precisamos nos deslocar até o Hemosul. Então, isso nos motiva ainda mais”, pontuou.

Já os idealizadores do projeto, técnicos fazendários Luiz Carlos Faria e Edvaldo Cajé de Oliveira, que acompanharam a adesão dos servidores, destacaram a responsabilidade social de sensibilizar a todos sobre a importância de se pensar no bem-estar coletivo.

“Começamos em 2021 e o projeto tem crescido ano após ano. Estamos muito motivados para manter essa constante, haja vista que a cada coleta é possível salvar até quatro vidas. Agradecemos a todos que tiraram um tempinho do horário de expediente para participar”, declarou Luiz Carlos.

Além da campanha humanitária, Cajé ponderou que o projeto é oportuno para discutir o exercício da cidadania e a responsabilidade social. “Ao associar a educação fiscal a uma campanha de doação de sangue é possível sensibilizar os cidadãos sobre a importância de ter um olhar voltado para o bem-estar coletivo, mostrando seu compromisso com a saúde pública e na construção de uma sociedade mais ética, justa e consciente”, finalizou.

O projeto é promovido pela Sefaz-MS, por meio da Unidade de Educação Fiscal. A ação conta com a colaboração da Digix soluções para a Gestão Pública, Unisaúde, Cssems, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Mato Grosso do Sul (Sindifisco-MS), Sindicato dos Fiscais Tributários do Mato Grosso do Sul (Sindifiscal-MS) e do Sindicato dos Servidores de Apoio à Administração Fazendária do MS (Sindafaz-MS).

Desde 2021 a ação já percorreu diversos órgãos públicos como Governadoria, Secretarias Estaduais, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, entre outros. Com as doações da 12ª edição já são 1.127 bolsas coletadas que podem salvar mais de 4.500 vidas.

A organização enfatiza que o órgão público (secretaria de Estado) que desejar receber o projeto ‘Doe o Melhor de Você: Doe Vida’, pode entrar em contato com a UNEDF (Unidade de Educação Fiscal) pelo número 3389-7821.

Agência de Notícias MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram