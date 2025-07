Do volante à liderança: Carlos supera desafios e se destaca em empresa florestal no MS

Baiano mostra, nesse dia do motorista, como trilhou seu crescimento profissional e pessoal na MS Florestal

Se tem motor, Carlos da Silva quer estar por perto. Aos 36 anos, o atual líder de Operações Florestais da MS Florestal em Água Clara (MS), construiu sua trajetória profissional com base em três pilares: paixão, foco e apoio da família e da empresa. Nascido em Entre Rios, na Bahia, iniciou no setor florestal em terras sul-mato-grossenses como motorista de caminhão-pipa e hoje lidera a equipe, com formação superior concluída e novos planos pela frente.

“Tudo o que eu faço é pela minha família. Mas também porque amo essa profissão. Caminhão, ônibus, máquina… tudo que tiver motor me encanta”, comenta Carlos, que começou como auxiliar de segurança patrimonial na Bahia, antes de se mudar para o Mato Grosso do Sul em busca de melhores oportunidades.

A primeira função como motorista foi em 2021, na cidade de Inocência, onde dirigia ônibus rodoviário. O perfil dedicado logo o levou a novas oportunidades: atuou como operador de máquinas e depois como condutor de caminhão-pipa em diferentes empresas do setor, até ser contratado, em 2023, pela MS Florestal.

Na nova casa, iniciou nessa mesma função e rapidamente se destacou. Com o incentivo dos seus supervisores e da própria empresa, decidiu iniciar a faculdade de Gestão em Segurança Pública e Privada, concluída no início deste ano. Poucos meses depois, em abril, foi promovido à função de liderança, coordenando motoristas no setor de brigada de combate a incêndios florestais.

“Quando surgiu a oportunidade de estudar, não tive dúvidas. A educação abre portas e nos proporciona um futuro melhor. O apoio de uma empresa que tem isso como um de seus pilares ajuda ainda mais na busca pelos nossos objetivos. Tudo o que fazemos levamos para a vida, e poder me formar agregou muito ao meu currículo”, reforça.

No Brasil, mais de 1,9 milhão de pessoas atuam no transporte de cargas, segundo dados da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA). Neste 25 de julho, Dia do Motorista, Carlos mostra que é um desses profissionais que não apenas conduzem veículos, mas também carregam histórias de dedicação e superação.

“A profissão de motorista, seja de caminhão, ônibus ou carreta, envolve muitos desafios além de dirigir. A gente lida com riscos, clima, cansaço… E precisa estar sempre atento. Motorista profissional tem que dirigir por ele e pelos outros. Mas pra fazer bem-feito, tem que amar o que faz. Com foco e determinação, tudo é possível”.

Agora, Carlos já pensa em seguir para uma segunda graduação, desta vez em Gestão Ambiental, para ampliar ainda mais seu conhecimento na área florestal. Mas faz questão de deixar claro quem é seu maior pilar nessa jornada. “Se não fosse minha família, nada disso teria sido possível. Tudo o que faço hoje é por eles”.

Sobre a MS Florestal

A MS Florestal é uma empresa Sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, um conglomerado global com foco na manufatura sustentável de recursos naturais. Especializada na formação de florestas plantadas e na preservação ambiental, além do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua, a MS Florestal participa de todas as etapas, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. Para mais informações, acesse: www.msflorestal.com.