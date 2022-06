Do Acre ao MS: Ciclista pedala mais de 2 mil km e visita Bioparque Pantanal

Reginaldo pedalou mais de 2.5 mil km do Acre até Mato Grosso do Sul, com destino final à capital do Rio de Janeiro. Reginaldo Dantas Batista, de 46 anos, conheceu um dos maiores aquários do mundo, o Bioparque Pantanal e se encantou com as belezas da fauna e flora pantaneira que existe no local.

O Bioparque Pantanal foi ponto de parada para o ciclista que saiu de Rio Branco. “Quando eu olhei por fora já fiquei impressionado com tamanha beleza, quando entrei fiquei mais fascinado ainda. Cada canto tem uma beleza única, aqui é tudo muito intenso, muito verde, muita natureza”, disse o turista.

Com o sonho de conhecer o time do Flamengo e seu ídolo, Zico, o ciclista precisou retornar para casa após 30 dias na estrada em razão de um problema de saúde com sua mãe, que infelizmente acarretou na morte dela. “Quando fiquei sabendo larguei tudo, bagagem, bicicleta e fui cuidar da minha mãe”, disse emocionado.

Após o triste ocorrido, Reginaldo decidiu retornar para a estrada e seguir em busca do sonho. Segundo ele, o percurso oferece bons momentos como o de hoje em Campo Grande. “Foi uma tarde maravilhosa, estar aqui revigorou minhas energias. Agora só seguir em frente”.

Há sete anos praticando ciclismo, Reginaldo segue registrando todos os momentos das aventuras na estrada e relatando a rotina sobre duas rodas. Hospedado na casa de um amigo, o aventureiro está curtindo a Capital e conhecendo as belezas do lugar.

