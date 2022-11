Diversos pontos da Capital serão interditados neste fim de semana; confira

O fim de semana será agitado em Campo Grande, a partir de hoje (10) diversos pontos serão interditados para realização de evento. Para evitar transtornos Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) orienta que condutores mantenham a velocidade adequada da via, se atentem aos locais interditados e optem por rotas alternativas.

Nesta quinta-feira (10), a Rua Piratininga, entre a Rua Manoel Secco Tomé e Rua Rio Grande do Sul, será interditada das 18h30 às 23h, para realização de evento cultural.

Sexta-feira (11), a Rua Gonçalo Alves, com a Rua Canandrina, ficará fechada das 6h às 20h, para obras.

Outro ponto interditado compreende a Rua Nazaré, entre a Rua Frei Caneca e a Rua Evaristo da Veiga, no bairro Jardim Noroeste. O local ficará interditado das 13h às 22h, para evento religioso nos dias 11 e 12.

No sábado diversos pontos serão interditados na Capital, entre eles está a Rua Vasconcelos Fernandes, entre a Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco, o trecho será interditado das 17h às 22h, para realização de evento religioso;

A Rua Felipe Calarge – 723, entre a Rua Tupi e Rua Tapes, ficará fechada das 16h às 00h, também para evento religioso.

Outro ponto interditado compreende a Rua Tambabá, entre a Rua Pitimbu, ficará interditada das 12h às 00h, para realização de evento;

Rua Nova Tiradentes, entre a Rua Amélia Ribeiro de Souza e Rua Canindé; e a rua Canindé entre a Rua Nova Tiradentes e a Rua Antônio Marques, ficará interditada das 16h às 23h, para um evento cultural;

No Domingo (13), a Rua Vasconcelos Fernandes, entre a Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco, será interditada das 7h às 12h para evento religioso.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.