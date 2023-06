Dia Mundial Contra a Agressão Infantil é marcado por ação em Três Lagoas

Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), através do centro de referência especializado de assistência social (CREAS) realizara uma ação em prol do Dia Mundial de Combate a Agressão Infantil, com o tema “As marcas deixadas na infância devem ser felizes e coloridas”.

de acordo com a Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na Infância (Sipani), com dados que constam no Portal Atual, no Brasil, por dia, 18 mil crianças são vítimas de agressão, representando 12% das 55,6 milhões de crianças menores de 14 anos de idade. Nos últimos dois anos, com a pandemia, esses números possivelmente aumentaram, porém, não estão sendo contabilizados.

A mobilização acontecerá nesta segunda-feira na Feira Central de Três Lagoas, das 18h as 21h. O evento contará com a construção de um Mural Participativo, contando com a participação da população. Além disso, a equipe vai prestar orientação sobre as formas de agressão, como denunciar e os canais disponíveis em Três Lagoas, sendo o Conselho Tutelar e o Disque 100.

