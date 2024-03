Dia das Mulheres: Dr.Victor Rocha faz homenagem a duas profissionais da Saúde

O vereador Dr. Victor Rocha entregou a Medalha Legislativa “Celina Martins Jallad”, durante Sessão Solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizada na sexta-feira (08) na Câmara Municipal de Campo Grande. Na oportunidade foram homenageadas a técnica de enfermagem,Marilda Pinto e a Técnica em Agente de Saúde, Terezinha de Jesus Souza.

A comenda foi criada pela Resolução nº 1.301/19, e visa homenagear e reconhecer as mulheres campo-grandenses que tanto contribuem com o desenvolvimento da cidade.

“Fiz questão de homenagear a Marilda que nos auxilia no projeto Casa Rosa. Ela cuida de nossas pacientes desde o acolhimento até as cirurgias. Sempre preocupada em melhor atender a cada mulher que procura a Casa Rosa para fazer a prevenção e o diagnóstico do câncer de mama. Já a Terezinha conheço como agente de Saúde lá da Unidade de Saúde do José Tavares. Muito comprometida com a população daquela região. Tem um trabalho admirável. Escolhi as duas, pois com toda a certeza, fazem a diferença na vida da população Campo-grandense. Merecem minha admiração e respeito”, pontuou o parlamentar.

Conheça as homenageadas:

Marilda Pinto – Natural de Presidente Prudente – SP. Formada em Técnica de Enfermagem – Goiânia, 1986. No ano seguinte, chegou em Campo Grande, iniciando trabalho na Santa Casa de Campo Grande e Clínica Hiperrim. Em 1991, passou no concurso no Estado de Mato Grosso do Sul, onde iniciou trabalho no Hemosul. Em 1995, passou no concurso para servidor civil no Exército Brasileiro. Atualmente trabalha no Projeto Casa Rosa.

“Desejo que cada mulher reconheça sua própria força e valor e lute sempre por suas conquistas. Gratidão ao Dr. Victor Rocha pela homenagem”.

Terezinha de Jesus Souza -Natural de Mundo Novo/MS. Concluiu o Ensino Médio e cursou Técnico em Agente de Saúde e Cuidador de Idosos. É servidora efetiva na Secretaria de Saúde como Agente Comunitária de Saúde. Atualmente lotada na Unidade de Saúde da família Dr. Fernando Arruda Torres – UBS José Tavares atendendo 213 famílias realizando promoção e prevenção a saúde.

“Quero agradecer pelo carinho dispensado,e a linda homenagem feita por essa pessoa incrível, grande profissional Dr. VictorRocha. Parabenizo todas as mulheres pelo nosso dia se sintam abraçada”, agradeceu Terezinha.

