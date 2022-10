Dia começa quente com máxima de 37°C em MS

A segunda-feira (24) inicia com tempo firme e quente em todo Mato Grosso do Sul, com a máxima atingindo os 37 ºC. Em Campo Grande, a máxima chega aos 30ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para o resto do estado o dia também será quente, com o registro de altas temperaturas. No município de Três Lagoas, máxima será de 37ºC.

Na região norte/nordeste, principalmente nos municípios de Coxim e Camapuã, a máxima deve chegar aos 36°C e a mínima fica na casa dos 19°C. Os ventos serão fracos. Em Aquidauana e Anastácio as temperaturas também são elevadas, com máxima também de 36°C.

Na Capital, a semana será com tempo ensolarado, sem previsão de chuva, segundo o Inmet. Porém, haverá mudanças no clima a partir de quinta-feira (27), quando há possibilidade de chuva isolada em todo o Estado.